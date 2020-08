Coppia trovata in auto con la droga: denunciati per spaccio due ventenni padovani

Nella mattinata di giovedì i carabinieri della stazione di Camisano Vicentino hanno denunciato per spaccio un 24enne ed una 20enne, entrambi residenti a Campodoro (Padova).

I due sono stati sottoposti ad un controllo di routine mentre si trovavano a bordo di un’auto in sosta in piazza della Libertà a Camisano Vicentino. All'interno dell'auto i militari hanno rinvenuto un involucro in cellophane, adeguatamente confezionato, contenente 50 grammi di marijuana, che è stata sequestrata.