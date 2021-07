Ventunenne sorpreso con la "maria" in auto: arrestato

L'arresto è scattato dopo un controllo dei carabinieri in via della Pozza, a Schio

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Schio, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, D.F., 21enne maladense, operaio incensurato.

Il giovane si trovava in auto con altre persone quando all'altezza di via dalla Pozza, a Schio, è stato fermato e sottoposto a controllo dei carabinieri. Il giovane è stato trovato in possesso di 175 grammi di marijuana.

La successiva perquisizione al domicilio ha portato al rinvenimento di ulteriori 5 grammi i maria. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari.