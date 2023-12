Auto sfreccia in città, scatta l'inseguimento: a bordo due giovani, denunciati per spaccio

Venerdì sera, intorno alle 22, gli agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Bassano del Grappa, hanno notato un’autodi grossa cilindrata sfrecciare ad alta velocità in via Milano a Bassano del Grappa. Gli agenti, si sono posti subito all’inseguimento della vettura, riuscendo a fermarla poco dopo.

Gli occupanti, due 24enni, residenti proprio a Bassano del Grappa, sono stati identificati e da un controllo di polizia sono stati rinvenuti nell'auto due involucri contenti marijuana, rispettivamente 202 grammi e 50 grammi. La perquisizioni sono state estese nelle abitazioni dove sono statiritrovati 120 grammi circa di marijuana e 30 grammi di hashish, nonché dei bilancini di precisione.

Tutto lo stupefacente ed il materiale in questione è stato sottoposto a sequestro. I due giovani sono stati denunciati per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.