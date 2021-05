Fermi in auto con i fari accesi: scatta il controllo, nel bagagliaio tre etti di droga

Denunciati un italiano ed un ghanese fermati all'alba in via dei Mille, a Vicenza

Alle 3 di venerdì, gli agenti delle Volanti hanno osservato, per alcuni minuti, un'auto in sosta in via dei Mille che aveva gli stop illuminati. É scattato quindi il controllo e gli agenti hanno notato due soggetti, accucciati nei sedili anteriori, chiusi nell'abitacolo.

Seduto, lato guida, un cittadino ghanese, A.K., 35enne, con precedenti per reati contro il patrimonio mentre, seduto accanto a lui, C.E., 32enne, incensurato, originario della Sardegna, proprietario del veicolo.

Gli agenti hanno quindi chiesto il motivo per cui si trovassero in giro a quell'ora e data la giustificazione poco credibile dell'italiano, i poliziotti hanno deciso di perquisire entrambi. Nel portafoglio del giovane italiano i poliziotti hanno rinvenuto un involucro di carta contenente una sostanza biancastra e che lo stesso dichiarava essere cocaina per uso personale. Per questo motivo la perquisizione è stata estesa al veicolo e nel bagagliaio gli agenti hanno recuperato una scatola da scarpe in cartone contenente un involucro di plastica,delle stesse dimensioni, con all'interno una sostanza vegetale deidratata di color verde/marrone, verosimilmente marijuana.

Inoltre, nel vano porta oggetti centrale dell’abitacolo, nella disponibilità di entrambi, sono stati trovati un coltello a serramanico e un telefono cellulare vecchio modello con la batteria staccata.

Scoperta la sostanza, il giovane si è giustificato affermando di averla da poco trovata, nella scatola, vicino alla stazione dei treni ma la scatola da scarpe, come documentato dalla Polizia, era perfettamente asciutta e assemblata nonostante la serata umida e piovosa.

Per questo il giovane italiano ed il passeggero sono stati denunciati per possesso, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente e deferiti anche per il possesso del coltello. Sono stati, infine, sanzionati anche per aver violato le disposizioni in materia di covid-19.