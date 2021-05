Droga in auto e addosso: arrestato

Nella serata di giovedì i carabinieri hanno arrestato Mbaye Moussa, 51enne senegalese.

Tutto è partito da un controllo veicolare che ha portato i carabinieri al rinvenimento di un involucro di cellophane contenente 5,3 grammi di polvere bianca, risultata essere poi cocaina, sotto il sedile lato guida della sua Audi.

Condotto in caserma, l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di 1,8 di hashish. Da qui, i militari si sono recati nella sua abitazione, dove non hanno rinvecnuto altro stupefacente, ma un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento di stupefacente. Da qui l'arresto del 51enne che è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.