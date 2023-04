Nasconde 8 chili di droga in garage: arrestato un 21enne

Il 31 marzo scorso, i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno arrestato un 21enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti. L'arresto è scattato dopo un controllo a Cassola.

I carabinieri hanno notato un giovane incappucciato uscire da un garage di un complesso condominiale, dileguandosi frettolosamente, cosi? da far perdere le proprie tracce. Vedendo il portoncino del garage socchiuso, i carabinieri hanno voluto verificare le cause di quest’insolita fuga ed appena entrati all’interno del box, hanno trovato un giovane intento a fumare uno “spinello”, disteso sopra ad un vecchio divano-letto. Essendo il 21enne residente altrove, e? stato immediatamente rintracciato il proprietario dell’autorimessa, un 25enne che abita assieme alla sua famiglia al primo piano dello stesso complesso condominiale. Nel frattempo il 21enne ha consegnato spontaneamente un piccolo involucro contenente circa 30 grammi di hashish, dichiarando di non possedere altro stupefacente,

La perquisizione del box, ha però consentito il rinvenimento di un ingente quantitativo, circa 8 kg di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, suddivida in sacchetti da 500 grammi (marijuana) e panetti da 100 grammi (hashish), il tutto abilmente nascosto in un borsone di tela scuro, posto sotto al divano sul quale si era adagiato il primo giovane identificato e che è risultato essere il detentore dello stupedacente. Oltre alla droga, sono stati sequestrati un bilancino di precisione ed un cutter intriso di sostanza stupefacente, trovati all’interno di un cassetto a ridosso del divanetto.

La perquisizione estesa alla residenza del giovane 21enne ha permesso di rinvenire oltre 2mila euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attivita? di spaccio. Per il giovane sono scattati i domiciliari.