Droga e oltre 40mila euro in un edificio di via Tornieri: sette arresti

Il 19 aprile scorso, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Vicenza, hanno arrestato per concorso in detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti, Micheal Odion 36enne, Emmanuel Ewaleifoh 34enne, Bright Usiagwu 29enne, Endurance Afamah 28enne, Christopher Asibor 27enne, Kelvin Ose 26enne e Imaffidon Bright, 23enne, tutti di nazionalità nigeriana, irregolari sul territorio nazionale, domiciliati a Vicenza, in un’abitazione di via Tornieri.

L'arresto ha fatto seguito ad una perquisizione in due appartamenti occupati dai 7 nigeriani, in via Tornieri. I militari, hanno rivenuto 175 grammi di cocaina ed eroina, 3 grammi di marijuana (già confezionate in oltre 100 dosi, parte in sasso ed altra in ovuli), materiale di confezionamento e bilancini elettronici, e la somma complessiva di 41.890 euro, in banconote di vario taglio, considerata provento dell’attività delittuosa di spaccio.

Gli arrestati, sono stati accompagnati alla Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria, così come disposto dal pm di turno La Placa.