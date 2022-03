"Spaccio per mantenermi", 37enne arrestato nel Veronese

Un 37enne, senza fissa dimora e permesso di soggiorno, già arrestato sabato scorso nel Veronese perchè trovato in possesso con poco più di un etto di hashish e mezzo grammo di cocaina nelle scarpe nella giornata di giovedì è stato sorpreso nuovamente a spacciare.

Rilasciato lunedì in attesa del processo definitivo previsto per metà mese, ha subito ripreso la sua attività di spaccio come niente fosse, ma è stato di nuovo arrestato giovedì pomeriggio in flagranza di reato per spaccio durante un’operazione quotidiana di controllo del territorio della Polizia Locale in zona Stazione a Verona.

Il 37enne ha dichiarato agli agenti di spacciare per provvedere al proprio sostentamento, essendo attualmente disoccupato. Il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla Questura di Vicenza, città in cui ha dichiarato il domicilio.

Oltre al 37enne è stato arrestato un altro marocchino, un 24enne, anch’esso senza fissa dimora e permesso di soggiorno, al momento privo di precedenti e riguardo al quale non è stato preso alcun provvedimento.