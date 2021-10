Droga in auto e in casa: in manette tre giovani

Due giovani, poco più che ventenni, ed un 42enne sono stati arrestati nella tarda serata di martedì dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile – Aliquota Operativa della Compagnia di Valdagno, a conclusione di una articolata attività d’indagine in materia di stupefacenti

Attorno alle 18, in via Aldo Moro di Valdagno i militari, hanno controllato il veicolo su cui viaggiavano i tre che si aggiravano con fare sospetto. La perquisizione veicolare ha permesso di rinvenire 45 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina suddivisa in 11 dosi, già pronte per lo spaccio occultate all’interno del veicolo.

Sono così scattate le perquisizioni che oltre a Valdagno hanno visto interessato l’ambito provinciale, in particolare il comune di Dueville, dove vivono N.H., 25enne ed L.E. 42enne. Qui è stato rinvenuto materiale per il taglio ed al confezionamento dello stupefacente nonché 250 in contanti, verosimile provento di una pregressa attività di spaccio. A.A. 28enne di Valdagno è stata posta a i domiciliari mentre gli altri due sono stati portati in carcere. I tre risponderanno di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Le indagini hanno visto il coinvolgimento delle stazioni carabinieri di Arzignano e Recoaro e delle unità cinofile del Nucleo Cinofili di Torreglia, sia in Valdagno che in Arzignano.