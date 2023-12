Dramma della solitudine, 99enne non risponde alle chiamate dei famigliari: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco in viale Milano verso le 19 di domenica. I famigliari di una 99enne hanno avvisato la centrale perché l'anziana non dava notizie di sé, nonostante le chiamate. I pompieri sono quindi intervenuti al settimo piano del palazzo per entrare nell'appartamento della signora. Per consentire le operazioni di soccorso il traffico sulla via è stato bloccato. Alle 20 ancora non si conoscevano gli esiti dell'intervento.

(Articolo in aggiornamento)