Doveva scontare due anni di carcere per maltrattamenti in famiglia, fugge dai carabinieri in bici: arrestato e portato in carcere

Si aggirava per le vie di Sovizzo su una bici elettrica, convinto di sfuggire ai carabinieri: su di lui pendeva una condanna a due anni di carcere per maltrattamenti in famiglia. È successo nel pomeriggio di mercoledì. Durante un servizio perlustrativo, una pattuglia della tenenza di Montecchio Maggiore ha notato lo straniero originario del Marocco, già noto e ricercato per esecuzione di un ordine di carcerazione.

Vistosi scoperto, l’uomo si è dato a precipitosa fuga imboccando la pista ciclabile. Confidava infatti nella difficoltà di inseguimento da parte dei carabinieri a bordo della loro vettura di servizio, impossibilitati all’accesso negli spazi riservati alle bici per la presenza delle transenne di blocco alle auto. Ma l’immediato invio da parte del comando compagnia di Valdagno di tutte le pattuglie di rinforzo presenti in zona ha consentito di cinturare l’intera pista ciclabile, così bloccando tutte le possibili vie di fuga.

L’intervento ha visto anche la collaborazione di un privato cittadino che, compreso quanto stava accadendo, ha subito fornito ai carabinieri utili indicazioni per il rintraccio del ricercato. In pochi minuti il fuggitivo si è ritrovato definitivamente circondato. Vano ogni tentativo di resistenza: immobilizzato e reso inoffensivo è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Vicenza dove dovrà espiare una pena di 2 anni a seguito di condanna del Tribunale di Vicenza per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale.