In casa nascondeva cocaina e oltre 4mila euro in contanti: pusher in manette

Un 41enne tunisino è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti e condotto al carcere di Padova.

Gli agenti della sezione narcotici a seguito di recenti segnalazioni sono venuti a conoscenza dell’attività di pusher del giovane e da successivi accertamenti sono riusciti ad individuare l’abitazione del pusher ed effettuare una perquisizione.

All’interno di una delle ante della cucina, gli agenti hanno rinvenuto 28,80 grammi di cocaina, la somma di 4.840 euro suddivisa in banconote di vario taglio ed un bilancino elettronico. Inoltre, non sfuggiva ai poliziotti che sopra il tavolo della stessa cucina c'erano 3 cellulari con relative Sim e vari “appunti” e numeri di telefono contenuti in alcuni foglietti di carta.