Doppia spaccata di notte, parrucchieri derubati di pochi spiccioli

Raid dei ladri, molto probabilmente dei balordi, in due saloni di parrucchieri nella notte tra mercoledì e giovedì. I malviventi hanno colpito "Il Barbiere" di viale Mercato Nuovo di proprietà di Elena e Alessandra Cortese e del parrucchiere"A Dong" di via Legione Antonini, gestito da Wu Suping. I due negozi , che si trovano a meno di 200 metri uno dall'altro, sono stati assaliti in maniere diversa. A subire il danno peggiore il salone "Il Barbiere", dove ignoti hanno mandato in frantumi la vetrina - forse con un martelletto - per prelevare 50 euro dal registratore di cassa.

Magro bottino anche da "A Dong", appena 30 euro ma qui è andata meglio, con danni decisamente inferiori a quelli causati nel negozio delle cugine Cortese. I ladri sono infatti entrati forzando il telaio della porta d'ingresso. In entrambi i casi i titolari hanno avuto la brutta sorpresa nella mattinata di mercoledì, all'apertura dei saloni, e hanno avvisato la polizia. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto. I pochi minuti di strada che separano le due attività fa pensare che a colpire sia stata la stessa mano.