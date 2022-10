Dopo la tentata rapina gli trovano oltre un chilo di droga in auto: arrestato

Nel corso della serata di ieri, venerdì 14 ottobre, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di hashish e di marijuana un 22enne bassanese.

L’attività di indagine era stata avviata in seguito ad una segnalazione pervenuta lo stesso pomeriggio dai colleghi lombardi, relativa ad una violenta aggressione, verosimilmente un tentativo di rapina, riconducibile ad una compravendita di droga nel comune di Sesto San Giovanni, nel Milanese, nella quale era coinvolto anche un bassanese non identificato, fuggito a bordo della sua VW Polo scura, della quale era stata rilevata la targa.

Ritenendo piuttosto fondata la possibilità che, dopo la tremenda avventura, il bassanese, oltretutto conosciuto dai carabinieri per analoghi delitti compiuti alcuni anni addietro, potesse fare ritorno a casa ed avere con sé dello stupefacente, gli investigatori si sono posizionati in vari punti del territorio di Bassano del Grappa con l’intento di intercettarlo. Verso le 20, l’autovettura segnalata è uscita dal casello della Pedemontana Veneta di Bassano del Grappa Ovest e, dopo aver trascorso diverse strade bassanesi, ha imboccato via Santissima, Trinità costantemente pedinato da una pattuglia in abiti civili.

Dopo pochi istanti, l’utilitaria è giunta in corrispondenza dell’omonima chiesa parrocchiale ed inspiegabilmente ha imboccato un tratto di strada senza uscita, dove era posizionata un’altra pattuglia ferma in abiti civili. A questo punto il conducente della Polo, vistosi bloccato in entrambe le direzioni, ha tentato vanamente di dileguarsi, ingranando la retromarcia ed in questa circostanza urtava la portiera dell’auto di servizio posizionata alle sue spalle per poi tentare, ancora una volta, di trovare una via di fuga in avanti. A questo punto i militari operanti, coadiuvati anche dai colleghi in uniforme della sezione radiomobile, hanno bloccato definitivamente il veicolo, facendo scendere il conducente. Secondo i carabinieri, sin dalle prime battute l’atteggiamento del giovane sarebbe parso alquanto agitato, persino risentito e per questo motivo si i carabinieri hanno proceduto a una prima perquisizione personale, senza alcun esito.

La successiva conduzione del giovane in caserma, affinché si potesse procedere in sicurezza alla perquisizione del veicolo alla ricerca di sostanze stupefacenti, ha portato al rinvenimento di oltre un chilo di hashish, in dieci panetti da cento grammi ciascuno, e di circa sessanta grammi di marijuana, custodita all’interno di una busta trasparente termosaldata per evitare la diffusione dell’inconfondibile odore acre, il tutto abilmente occultato nei cassetti scorrevoli posti sotto ai sedili anteriori della sua utilitaria. È stato, infine, sequestrato il suo smartphone assieme a 205 euro in banconote vario taglio, ritenuto provento della sua attività illecita.

Il giovane è stato così dichiarato in stato di arresto per il possesso dell’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pubblico ministero di turno della procura della repubblica di Vicenza, trattenuto in regime di arresti domiciliari presso la propria residenza, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà innanzi al giudice del tribunale di Vicenza.