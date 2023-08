Polizia locale in aiuto di un’anziana turista tedesca in visita a Vicenza

È finita nel migliore dei modi la disavventura di un’anziana turista tedesca in visita a Vicenza, soccorsa dalla polizia locale e accolta da Senior Veneto nel Centro comunale di aggregazione per anziani di via Colombo, dopo aver perso il bus turistico che avrebbe dovuto portarla a Bassano insieme al suo gruppo di viaggio.

Alle 15.30 di martedì 8 agosto una guida turistica ha allertato la polizia locale che l’anziana di 85 anni non era salita nel bus turistico diretto a Bassano e partito alle 13.30 da Vicenza.

Poco dopo la turista, che non conosceva né la città né l’italiano, si è presentata nel distaccamento della polizia locale a Campo Marzo per chiedere aiuto. Gli agenti si sono subito attivati per assistere l’anziana in difficoltà: l’hanno portata al comando di Soccorso Soccorsetto, dove le è stato offerto uno spuntino, e hanno ricontattato la guida turistica. In attesa di ricongiungersi con il suo gruppo, la turista tedesca è stata accolta, su suggerimento degli agenti, al Centro di aggregazione per anziani di via Colombo gestito da Senior Veneto.

Nel tardo pomeriggio la signora è stata quindi recuperata dalla guida turistica e riportata dal suo gruppo. L’anziana ha ringraziato sentitamente per l’assistenza ricevuta il personale della polizia locale e di Senior Veneto.