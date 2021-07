Donna investita sui binari, treni cancellati

Sul posto sono arrivati i carabinieri e sono in corso accertamenti sull'accaduto

Tragedia sulla linea ferrovia tra Thiene e Schio. Una donna è stata investita sui binari del treno poco dopo le 6 di martedì. Sul posto sono arrivati i carabinieri e sono in corso accertamenti sull'accaduto. Dalle prime informazioni sembra si tratti di un gesto volontario. In corso la riprogrammazione del servizio commerciale con il servizio sostitutivo via bus.

Treni direttamente coinvolti:

• R 16067 Vicenza (8:09) - Schio (9:00)

• R 16066 Schio (9:09) - Vicenza (9:51)

• R 16071 Vicenza (9:09) - Schio (10:00)

Treni parzialmente cancellati:

• R 16059 Vicenza (5:50) - Schio (6:41): limitato a Thiene (6:17)

• R 16052 Schio (6:09) - Vicenza (6:51): limitato a Thiene (6:20)

• R 16060 Schio (7:09) - Vicenza (7:51): origine da Thiene (7:21)

Treni cancellati:

• R 16056 Schio (6:51) - Vicenza (7:38)

• R 16065 Vicenza (7:09) - Schio (8:00)

• R 16064 Schio (8:09) - Vicenza (8:51)

Il traffico è tornato regolare alle 8.40