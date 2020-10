Donna investita all'alba da un'auto, cade nel dirupo: grave in ospedale

Grave incidente di prima mattina in via Acque, zona collinare di Lonigo. Secondo la ricostruzione della polizia locale, intervenuta sul posto, una donna di 58 anni (F.A. le iniziali) stava passeggiando lungo la strada in salita quando è stata investita da una Volkswagen con al volante una 53enne (S.P. le iniziali.

La donna, a causa del violento impatto, è stata sbalzata di alcuni metri finendo nella ripa sottostante. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno recuperato la 68enne, affidata alle cure di un'ambulanza del Suem, e portata in ospedale in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sia la vittima dell'incidente che la conducente del veicolo sono residenti Lonigo. La 53enne ha dichiarato di non aver visto la donna investita - forse a causa della scarsa visibilità a quell'ora del mattino (erano le 7:30 e la foschia avvolgeva la strada) - e che subito era convinta di aver investito un animale.