«Ricoverata troppo tardi»: dopo la morte il pm ordina l'autopsia

«Il 17 gennaio sarà conferito l'incarico di procedere con l'autopsia al consulente del pubblico ministero berico Alessandra Block» che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della 85enne Elena Gobbi del quartiere Maddalene, madre della ex consigliera comunale Franca Equizi. L'anziana, la notizia aveva fatto a più riprese capolino sui media, era stata ricoverata alla residenza per anziani Ipab-Salvi di Vicenza contro la volontà della figlia ma su richiesta di un fratello. Poi in gravi condizioni la stessa anziana era stata trasferita «troppo tardivamente» (sostiene il legale di Equizi) all'ospedale civico del capoluogo berico dove era spirata il 9 gennaio. Ad ogni modo la richiesta del figlio di ricoverare la madre 85enne presso la casa di cura era stata avallata dall'amministratrice di sostegno dell'anziana: amministratrice nominata dal tribunale civile della città palladiana peraltro. È quindi questa la novità che emerge da una laconica nota diramata oggi 15 gennaio da Giorgio Destro, avvocato del foro di Padova che tutela per l'appunto Franca Equizi e che in relazione al decesso della Gobbi pochi giorni fa aveva pure presentato un esposto in procura. La nota del legale ad ogni buon conto cita fedelmente un provvedimento firmato il 12 gennaio proprio dalla dottoressa Block, ossia quello che gli addetti ai lavori chiamano «avviso del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili». In quell'avviso relativo «al procedimento penale 274/2022RG/MOD21» il magistrato inoltre comunica sia all'amministratrice di sostegno sia al medico in forza all'Ipab di essere sotto indagine penale proprio per omicidio colposo. I due a questo punto avranno modo di farsi assistere da un legale di fiducia e di nominare uno o più consulenti di parte per professare al meglio le proprie ragioni. Destro frattanto fa sapere che in queste ore sta «valutando il da farsi» e che potrebbe a breve chiedere «una estensione della indagine anche nei confronti dell'ufficio della direzione generale dell'Ipab».