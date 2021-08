Aggredisce una donna e la caccia di casa, denunciato 53enne

L'uomo, che ha asserito di agire per conto del proprietario dell'immobile, l'ha afferrata per un braccio intimandole di lasciare l'immobile. Sul posto è intervenuta la volante

Un cittadino romeno di 53 anni (P.F. le iniziali), è stato denunciato in stato di libertà dagli agenti della squadra volante di Vicenza nel pomeriggio di domenica, nei pressi di Via Quintino Sella. Gli operatori sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 113: a contattarli una donna - pure lei romena - che ha denunciato di essere stata prima aggredita e poi cacciata via dalla sua abitazione. L'uomo, che ha asserito di agire per conto del proprietario dell'immobile, l'avrebbe afferrata per un braccio intimandole di lasciare l'immobile.

Le volanti, giunte sul posto, hanno bloccato il 53enne e, sentita la donna, hanno ricostruito l'accaduto. L'affittuaria, infatti, pur corrispondendo il canone di locazione, avrebbe versato la somma ad un vecchio affittuario e non al legittimo proprietario dell'immobile, peraltro deceduto. A rivendicare la liberazione dell'appartamento il fratello di quest'ultimo che, avvalendosi di un suo conoscente, avrebbe agito per rientrare in possesso dell'abitazione.

La donna, alla quale erano state sottratte, contro la sua volontà, le chiavi dell'appartamento, è tornata momentaneamente nella disponibilità della casa in cui era in affitto in attesa di chiarire con maggiore precisione i termini della questione.

L'uomo, responsabile della aggressione, è stato denunciato per i reati di percosse e violenza privata.