Allontanato dall'Italia si rende irreperibile, scovato dalla polizia in un hotel

Nella mattina di lunedì un 32enne tunisino è stato denunciato poiché inottemperante all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

L'uomo, sottoposto ad un controllo delle Volanti in un noto albergo cittadino, risultava dimorante presso la struttura dove, proprio da lunedì, aveva tentato di prendere una stanza in affitto. Il provvedimento, adottato lo scorso 20 gennaio, non era stato notificato al soggetto in quanto irreperibile. Lo straniero ha affermato di voler fare ricorso contro il provvedimento e di essere in cerca di una occupazione che gli consenta di permanere in Italia.