Disturbano i clienti del bar, denunciati due uomini

Due persone denunciate in stato di libertà nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando compagnia carabinieri di Schio. Nei giorni scorsi, una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile è intervenuta presso un esercizio pubblico del centro storico di Schio dove era stata segnalata la presenza di due uomini che arrecavano disturbo alla clientela.

I militari, giunti sul posto, hanno appurato che si trattava di 2 cittadini marocchini, i quali sono stati immediatamente accompagnati all’esterno del locale. I successivi accertamenti hanno consentito agli operanti di denunciare, in stato di libertà, alla procura della Repubblica berica entrambi gli stranieri. Il primo, un 33enne domiciliato a Lugo di Vicenza, è stato deferito poiché inottemperante alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Schio. Il secondo invece, che all’esito dei rilievi dattiloscopici veniva identificato in un 25enne senza fissa dimora, è stato deferito in stato di libertà per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.