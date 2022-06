Importuna i clienti della Coop, salta fuori un coltello: denunciato clochard 

Nella serata di martedì, in via Bedeschi a Vicenza, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, E. H. M., marocchino cinquantaseienne, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti.

L'uomo, verso le 19.40, è stato segnalato ai militari mentre, all’esterno del supermercato Coop, stava importunando i clienti. Rintracciato e sottoposto a perquisizione personale, il 56enne è stato trovato in possesso di un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 21 centimetri. L'oggetto è stato sottoposto a sequestro e custodito, a disposizione dell’autorità giudiziaria.