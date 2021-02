Distruggono le pompe di benzina con una gru per rubare la cassa automatica

I malviventi sono entrati in azione nella serata di sabato. Intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area

Hanno usato la gru di un cantiere come ariete per rubare la cassa automatica di una stazione di servizio, distruggendo le colonnine di carburante. L'episodio è avvenuto sabato sera prima della 20:30 in un distributore di via dell'autostrada a Thiene.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento dei volontari e da Schio, hanno messo in sicurezza la stazione di servizio. Il mezzo da cantiere ha subito dei danni al circuito idraulico con una perdita copiosa di olio, che si è riversato sul piazzale. Sul posto i carabinieri della compagnia di Thiene per le indagini.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 23 circa.