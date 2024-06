Crea scompiglio al Menti aggredendo i tifosi del Lane: arrestato ex capo ultras irpino

Tifoso irpino, ex capo ultras avellinese, è stato arrestato dalla Digos in quanto ritenuto responsabile dei disordini avvenuti allo stadio Menti nella serata del 2 giugno scorso, durante la partita di ritorno della semifinale valevole per i “play off” di serie C” tra L.R. Vicenza e Avellino.

Al 19° minuto del secondo tempo, immediatamente dopo il secondo goal del L.R. Vicenza, l'ex capo ultras dell’Avellino ha infatti scavalcato la cancellata che delimita il settore ospiti dal terreno di gioco e dirigendosi, con fare minaccioso e sfidante, verso i tifosi vicentini del settore “distinti” li ha insultati e ha sferrato all’indirizzo di uno di questi un violento colpo con la mano aperta, tanto da strappare ed impossessarsi di una bandiera della tifoseria avversaria.

Non riuscendo a sottrarre il vessillo è ritornato verso la curva Nord travalicando nuovamente la recinzione e rientrando nel proprio settore. Questo comportamento violento ha generato un'impetuosa reazione tant’è che anche altri tifosi, da ambo le parti, si sono avvicinati alle balaustre arrampicandosi per tentare di oltrepassarle, epilogo scongiurato grazie al tempestivo intervento degli steward e delle forze di polizia che, con non poche difficoltà, sono riusciti a riportare la calma consentendo il proseguo regolare e pacifico della competizione calcistica.