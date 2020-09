Lite fuori dal locale, 43enne mostra l'arma nascosta nella cinta dei pantaloni

Ha mostrato l’arma che portava alla cinta dei pantaloni, come se questo mettesse fine alla discussione. Un 43enne è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi dai carabinieri di Abano Terme.

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato, protagonista un 43enne di Montebello Vicentino, con precedenti di polizia. L'uomo si trovava in un ristorante di via Flacco ad Abano, dove ha discusso animatamente con altri avventori del locale. Ad un certo punto, con un gesto spavaldo, ha mostrato un’arma che teneva alla cinta dei pantaloni, come a redarguire le altre persone. Alla perquisizione nella sua stanza d’albergo, i carabinieri hanno sequestrato una pistola, riproduzione di una Glock 17, e un bastone telescopico retrattile in metallo che può estendersi fino a 60 centimetri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

fonte: Padovaoggi