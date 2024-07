Discariche abusive, la Guardia di finanza mette i sigilli: denunciato il titolare

I militari del Comando provinciale di Vicenza, nel corso delle attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti in materia ambientale, nei giorni scorsi, hanno individuato e sottoposto a sequestro preventivo due aree utilizzate come discariche abusive, entrambe situate in provincia di Vicenza - specificatamente nei comuni di Carrè e Chiuppano.



In particolare, nelle aree in questione, estese complessivamente per circa 2.500 metri quadrati, erano “stoccati” oggetti e materiali, qualificabili come rifiuti, di vario genere e provenienza; più nello specifico, sono stati individuati macchinari di condizionamento, elettrodomestici di grande dimensione, apparecchi elettronici, motori elettrici, pneumatici, vari veicoli non funzionanti, biciclette, mobili o parti di mobili sia in legno che in metallo, bidoni contenenti cavi elettrici, numerosissimi oggetti di uso comune, di qualsiasi tipo dimensione e materiale.

L’attività di servizio svolta trae origine dalla costante attività di controllo economico del territorio posta in essere dai finanzieri della Tenenza di Thiene, nell’ambito della quale è stata “notata” la presenza dei “depositi”, posti su terreni privati, ubicati nelle immediate vicinanze dei due centri abitati.



Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria svolta dalle Fiamme gialle, congiuntamente a personale tecnico del Dipartimento provinciale di Vicenza dell’Agenzia Regionale per la prevenzione ambientale del Veneto (Arpav), è stato rilevato che nei due siti oggetto di indagine era stoccata, senza le previste autorizzazioni, una consistente massa di rifiuti (di vario genere e in parte pericolosi).



I finanzieri thienesi hanno quindi denunciato un cittadino di nazionalità straniera, titolare della ditta individuale che gestiva entrambi i “depositi” e, contestualmente, hanno sottoposto a sequestro preventivo d’iniziativa le due aree della dimensione di circa 2.500 metri quadrati, al fine di evitare ulteriori danni all’ambiente circostante.



Sono in corso ulteriori approfondimenti al fine di verificare la posizione fiscale della ditta individuale, la regolare occupazione dei lavoratori presenti impiegati nell’attività lavorativa e la spettanza della misura di integrazione del reddito (c.d. “reddito di cittadinanza”) percepita dal denunciato negli anni passati.