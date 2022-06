Disagi per il maltempo, allagamenti sulla Provinciale

Il forte piovasco di oggi pomeriggio ha causato un allagamento in zona Calcara a Monte di Malo causando rallentamenti sulla Provinciale Priabonese. Sul luogo sono accorse le squadre di intervento coordinate dal Comune con il supporto di due pattuglie della polizia locale. Attorno alle 16,20 il traffico era già ripreso regolarmente. Le cause all'origine dell'allagamento, che avrebbe interessato una roggia-fossato attigua alla arteria, sono in fase di accertamento.

Alle 17 la circolazione avveniva ancora in senso alternato. In loco sono arrivati i tecnici di Viabilità che coordinano le operazioni assieme alla municipale. L'allagamento, secondo i residenti, sarebbe da addebitarsi agli sfalci dei contadini, indebitamente finiti nella roggia.