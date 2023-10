Dipendente "infedele", ruba il gasolio dai mezzi aziendali ma viene scoperto dal titolare

Nella serata del 25 ottobre scorso, militari della stazione carabinieri di Marostica hanno denunciato per furto aggravato, un dipendente di una ditta di costruzioni di Colceresa.

L’intervento dei militari è nato dalla formale denuncia presentata dal legale rappresentante dell'azienda, il quale, nella mattinata nel 25 ottobre, aveva notato l’operaio travasare del carburante utilizzato per rifornire i mezzi della ditta all’interno di una tanica personale, per poi nasconderla furtivamente nella sua vettura.

Pertanto, al termine del proprio turno di lavoro, l’operaio è salito a bordo della propria vettura e, uscito dall’azienda, è stato pedinato dai carabinieri in borghese della Sezione operativa del N.O.RM. ed infine fermato dai militari della stazione di Marostica che hanno eseguito un accurato controllo sul veicolo. Come indicato nella denuncia, nell’abitacolo della vettura, coperta abilmente da un telo in plastica, è stata rinvenuta la tanica metallica contenente venti litri di gasolio per autotrazione.