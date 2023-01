Dipendente infedele sottrae 70mila euro dalla tabaccheria in cui lavorava

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno denunciato una donna per appropriazione indebita. A finire nei guai una sessantenne, residente in un comune limitrofo, accusata di essersi impossessata di denaro e altri valori per un totale di 70mila euro sottratti nella tabaccheria dove lavorava.

I fatti

A seguito della denuncia/querela sporta presso la stazione carabinieri di Malo da parte del titolare di una tabaccheria del paese, i militari hanno avviato le relative indagini, grazie alle quali sono riusciti a raccogliere degli elementi utili a dare riscontro a quanto riferito dal denunciante e ricostruire la dinamica dei fatti.

In particolare, è emerso che la dipendente, tra il 2020 ed i primi sei mesi del 2021, approfittando della disponibilità materiale, si era impossessata di denaro in contanti, gratta e vinci e altre schede da gioco, per un importo complessivo di 70.000 euro, tradendo così la fiducia concessa dal titolare della tabaccheria dove lavorava.

Sulla base delle indagini svolte dagli operanti, nei confronti della donna è scattata pertanto la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria vicentina per il reato di appropriazione indebita.