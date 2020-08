Dichiara il falso per ottenere lo "sconto" sull'affitto: denunciato 44enne

Durante un controllo di polizia nei confronti di cittadino di origine extracomunitaria, K.L., indiano di 44 anni, residente in via XXV aprile ad Arzignano, gli agenti della polizia locale hanno accertato che questi aveva aperto un procedimento di richiesta idoneità alloggio, al fine di ottenere un ricongiungimento familiare, basato però su falsa autocertificazione.

In particolare aveva dichiarato come presenti nell'alloggio la moglie e i tre figli che vivono però in India. L'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per dichiarazioni mendaci rese su atto pubblico.