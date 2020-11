Devastante incendio nelle cave: pompieri al lavoro da ore

Dalle 14:40 di mercoledì ì, i vigili del fuoco sono impegnati in via Carpane in zona Scudeletta a Barbarano Mossano per un incendio divampato all’interno di alcune gallerie di vecchie cave piene di materiale abbandonato e fitta vegetazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pompieri accorsi da Lonigo, Vicenza, e Arzignano con un’autopompa, due autobotti, un mezzo antincendio boschivo e dieci operatori stanno operando per lo spegnimento dell’incendio all’interno delle gallerie che hanno diverse diramazioni. Non sono al momento note le cause dell’innesco del rogo.