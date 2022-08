Detenzione di marijuana, due giovani deferiti

Nel pomeriggio di domenica 7 agosto i carabinieri di Brendola hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, per il reato di concorso nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti, Y.B, 29enne, e D.M, 21enne, entrambi domiciliati a Val Liona e incensurati.

I ragazzi, mentre si trovavano in sosta a bordo dell’autovettura di proprietà di uno di loro, in via Volta del comune di Brendola, a detta dei carabinieri con fare sospetto, sono stati sottoposti ad un controllo di iniziativa, nel quale sono stati trovati in possesso di un sacchetto in naylon ed un barattolo in vetro contenenti, entrambi, infiorescenze di marijuana, del peso rispettivamente di 125 e 5 grammi. Le successive perquisizioni domiciliari hanno dato esito negativo.