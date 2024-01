Detenuto sale per protesta sul tetto del carcere, danneggia impianto fotovoltaico ed elettrico: 100mila euro di danni

Ennesimo atto di violenza e di protesta al Del Papa, 100.000 euro di danni e impianto fotovoltaico rotto. L'episodio è avvenuto l'ultima settimana di dicembre ma la notizia è trapelata solo in questi giorni. Un detenuto 42enne di etnia sinta, già responsabile di danni in altre case circondariali, era stato trasferito da poco a Vicenza. Durante le feste natalizie, l'uomo è riuscito a salire sul tetto del padiglione del carcere inaugurato nel 2017 e ha cominciato a distruggere i pannelli fotovoltaici, fino a renderli inutilizzabili. Il carcerato è stato poi bloccato dagli agenti di polizia penitenziaria che l'hanno riportato in cella e denunciato. L'uomo non si è limitato solo a distruggere i18 pannelli fotovoltaici ma ha distrutto le unità esterne degli impianti di climatizzazione, oltre ad aver spaccato all'interno della struttura termosifoni e impianti elettrici e aver danneggiato stanze e imbrattato muri. "Chiedo al sottosegretario di Stato per la giustizia di fare una visita al carcere di Vicenza per vedere i danni subito alla struttura. È necessario applicare la circolare per la quale tutte le persone che causano danni devono essere trasferite in altre regioni d'Italia", è il commento del segretario interregionale dell’Unione sindacati di polizia penitenziaria, Leonardo Angiulli

Sono circa 156 gli eventi violenti all’interno dell’Istituto carcerario vicentino dal 1 gennaio al 18 settembre scorso, con la polizia penitenziaria che ha subito diverse aggressioni ai propri agenti.

“ La situazione nel carcere di Vicenza è preoccupante, l’amministrazione comunale convochi la commissione come da richiesta”, è il commento di Jacopo Maltauro, capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Vicenza, che aggiunge: "Non è un episodio singolare ma l’ennesimo di una lunga e preoccupante serie. Il carcere di Vicenza si trova nel cuore della nostra città e sconta già problemi di sovraffollamento e di mancanza di personale, frutto di anni di politiche disattente da parte dei governi di centrosinistra, ora non può e non deve diventare il luogo di destinazione dei detenuti pericolosi e problematici provenienti da il resto delle strutture del paese".