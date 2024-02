Detenuto incendia la cella, sette agenti intossicati finiscono in ospedale

Attimi di tensione al San Pio X. Alle 14 di mercoledì un detenuto di difficile adattamento ha provocato un incendio all'interno del carcere di Vicenza. A causa dei fumi scaturiti dal rogo i reparti sono stati evacuati per evitare intossicazioni di altri detenuti. Sono rimasti feriti sette agenti della polizia penitenziaria, ricoverati in ospedale in attesa di conoscere la prognosi. Alcuni agenti avrebbero perso conoscenza a causa delle inalazioni di fumi.

Il detenuto, già noto per innumerevoli reati e danni ai beni dello Stato consumati all’interno dei penitenziari, ha incendiato la propria cella creando attimi di forte tensione nei reparti detentivi di regime chiuso. Solo grazie all’intervento degli agenti di polizia penitenziaria si è evitato il peggio. A quanto risulta è stato richiamato del personale anche libero dal servizio per garantire l’ordine e la sicurezza al penitenziario. Anche chi ha causato l’incendio sarebbe stato trasferito in ospedale per accertamenti.

"Alla criticità dell'incendio, altra criticità trasferimento in luogo esterno di cura non programmato altre risorse da sottrarre all’organico in forza già deficitario per la grave carenza - sottolinea Leonarda Angiuilli, segretario nazionale USPP del Triveneto - eventi di questo genere sono ormai all’ordine del giorno, possiamo affermare che grazie al tempestivo intervento e alla professionalità del personale si è riusciti a limitare i danni se pur vi è stato bisogno di evacuare il reparto. Il personale è al limite delle forze, i turni massacranti , la presenza di detenuti di difficile adattamento generano un malessere di stress del lavoro correlato che inevitabilmente il personale porta inevitabilmente nell’ambiente famigliare. È ora di dire basta alle aggressioni, facciamo appello elle istituzioni alla politica per salvaguardare il diritto dei lavoratori, nel rispetto delle regole dei lavoratori conformi agli accordi vigenti del contratto collettivo dei lavoratori salvaguardia dei diritti soggettivi e di sicurezza sui luoghi di lavoro".