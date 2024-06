Derubati dai rapinatori in casa, coppia rinchiusa in una stanza

Non si è ancora spenta l’eco della rapina a casa di Roberto Baggio che un altro episodio di furto in abitazione, con la modalità del sequestro, ha interessato il Vicentino. In questo caso non è stato un personaggio famoso a essere preso di mira, ma una coppia di anziani. E questa volta, al contrario dell’assalto alla villa del campione, più che di professionisti si tratterebbe di una banda di topi di appartamento. È successo nella tarda serata di domenica in strada Marosticana a Vicenza. Vittime della rapina, due ottantenni; marito e moglie che si sono trovati in casa tre uomini dal volto coperto con un passamontagna, entrati probabilmente da una finestra.

I due sono rimasti paralizzati dal terrore e, dopo averli minacciati, i malviventi li hanno rinchiusi dentro a una stanza intimando loro di stare fermi. A quel punto i rapinatori hanno saccheggiato la casa - realizzando un bottino di alcune migliaia di euro tra denaro contante e gioielli - per poi fuggire. Quando il trambusto del saccheggio è cessato, dopo circa mezz’ora, i due coniugi hanno lanciato l’allarme chiamando il 113.

Sul posto sono arrivate due pattuglie delle volanti. Sul caso sono in corso le indagini degli uomini della questura di Vicenza.