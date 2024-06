La sala Bernarda pronta a votare la mozione «Stop Pfas»

Oggi 6 giugno al Tribunale di Vicenza davanti alla Corte d'assise presieduta dal giudice Antonella Crea è in corso l'ennesima udienza del processo per il maxi disastro ambientale addebitato alla Miteni di Trissino e ad una quindicina di manager legati alla società o alla sua proprietà. Per questa udienza sono stati convocati come testi delle difese alcuni specialisti che si stanno occupando del piano di caratterizzazione del sito inquinato dai Pfas, ossia i «temutissimi derivati del fluoro» per anni prodotti da Miteni. I cui scarti di lavorazione hanno compromesso pure la falda del comprensorio di Lonigo-Almisano: una delle più grandi d'Europa.

Al di là della trattazione, che è molto tecnica e che le parti si riservano di valutare con attenzione nei giorni a venire, a margine dell'udienza è emerso una dato politico di non poco conto. Al Consiglio comunale di Vicenza infatti da un po' di giorni sarebbe in fase di discussione preliminare «una mozione avanzata dalla rete delle Mamme No Pfas». Una mozione, ossia un atto di indirizzo politico, con la quale si chiede che l'amministrazione si impegni per chiedere nelle sedi opportune il bando di queste temibili sostanze quanto meno a livello nazionale. Bando inteso come stop totale o comunque come drastico contenimento da mettere nero su bianco per l'appunto mediante una legge nazionale.

L'INIZIATIVA

L'iniziativa (ribattezzata «Stop Pfas») ha già preso piede, in modo trasversale, in diversi Comuni italiani a partire da quello di Trissino dove il sindaco uscente Davide Faccio della Lega ha deciso di portare il tema Pfas in seno al suo programma di governo come candidato alla carica di primo cittadino per la prossima consiliatura. Lo stesso è capitato sempre col Carroccio a Arzignano come in molte amministrazioni rette dal centrosinistra (ne parla Vicenzatoday.it del 14 maggio).

In questo solco si è collocato pure il Comune di Vicenza (retto dal sindaco democratico Giacomo Possamai del Pd) con un percorso ad hoc avviato dal presidente del Consiglio comunale Massimiliano Zaramella, che proviene pure lui dalle fila del centrosinistra, ma che più volte avrebbe auspicato un percorso unitario tra le forze presenti in sala Bernarda. L'opposizione di centrodestra, in linea con quanto accaduto in altre realtà avrebbe già dato disco verde: anche col plauso dei consiglieri di Fdi Nicolò Naclerio e Giorgio Conte.

L'INCOGNITA

Poi però, stando ad alcune voci circolate in seno alla galassia ambientalista, alcuni consiglieri di centrodestra vicini all'ex sindaco Francesco Rucco avrebbero avuto dei ripensamenti. Ma come stanno davvero le cose? A fare chiarezza è lo stesso Rucco che nella sua veste di consigliere e di esponente di Fdi ai taccuini di Vicenzatoday.it fa il punto della situazione. «In linea di massima - spiega lo stesso avvocato Rucco - l'opposizione è favorevole alla mozione. Dal partito però è arrivata una semplice richiesta, giusta dal mio punto di vista, al fine di poter leggere bene il testo della mozione, prima di dare un assenso in sede di conferenza dei capigruppo». Cui poi dovrebbe seguire il voto definitivo in consiglio comunale per l'appunto.

IL CHIARIMENTO

Insomma si tratterebbe di una semplice «raccomandazione» a leggere attentamente il tutto prima di procedere col il via libera che è giunta «dal segretario cittadino di Fdi facente funzione a Vicenza ossia Alessandro Benigno». Detto in altre parole si tratterebbe di un mero passaggio politico che potrebbe risolversi in poche ore. Stasera infatti alle 19,00 è in programma proprio la conferenza dei capigruppo: ossia la commissione speciale che in seno al Consiglio comunale di Vicenza coordina e calendarizza il lavoro dell'aula in cui sono presenti i rappresentanti dei vari gruppi che siedono in sala Bernarda. «Ci sono buone probabilità che l'ok alla mozione alla unanimità giunga già da oggi o comunque nei giorni a venire». Questi almeno sono alcuni rumors che giungono dai corridoi palazzo Trissino.

LO SCENARIO

Ad ogni modo sullo sfondo del processo rimane uno dei dossier più scottanti, ossia quello della bonifica. Che secondo diversi esponenti della comunità scientifica è di fatto irrealizzabile. Gli specialisti incaricati dalla Icig, ossia l'ultima società proprietaria della Miteni oggi fallita, da tempo siedono attorno ad un tavolo coordinato dalla Regione Veneto.

Dalla udienza di oggi è emerso come per mesi si sia lavorato «alacremente» anche «per mettere a punto» alcuni modelli di riferimento utili a comprendere l'andamento del contaminante nelle falde. L'ipotesi che oggi va per la maggiore è quella di tentare un contenimento che interessi il terreno sotto la stessa Miteni. Si tratterebbe quindi di una messa in sicurezza più che di una bonifica definitiva che secondo una parte della rete ecologista è purtroppo una chimera. Nonostante questo gli attivisti sono tornati a chiedere una «bonifica subito» con tanto di striscione esposto oggi proprio sotto il tribunale (in foto).