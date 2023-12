Deposito di droga nel retrobottega del negozio di alimentari, in manette un 54enne

Nel corso della mattinata di giovedì i carabinieri hanno tratto in arresto per detenzione di varie sostanze stupefacenti un 54enne di Romano d'Ezzelino. I militari, verso le 10, hanno perquisito un pubblico esercizio destinato alla produzione e vendita di alimenti. Giunti nel retro del laboratorio, l’attenzione degli operanti si è soffermata su un barattolo in vetro con accanto un bilancino digitale, riposto sopra a uno scaffale, che è risultato contenere una decina di grammi di marijuana. I carabinieri hanno poi trovato due coltelli le cui lame erano intrise di hashish. Inoltre, di fianco al barattolo, i militari hanno rinvenuto una scatola contenente un involucro di hashish del peso di circa 50 grammi. La successiva perquisizione eseguita all’interno dell’appartamento del 54enne ha consentito il ritrovamento di altri due barattoli contenenti piccole dosi di marijuana, oltre a una ventina di flaconi di metadone in parte vuoti e alcuni parzialmente utilizzati.

L’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà innanzi al giudice del tribunale di Vicenza nella giornata di oggi, venerdì 15 dicembre.