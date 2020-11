Piranha e piante di marijuana e casa: denunciato un 23enne

Sono rimasti meravigliati gli agenti delle volanti della Questura di Vicenza quando, entrati nell'abitazione di S.E., vicentino classe 97, sono stati investiti da un forte odore acre di marijuana. Gli operatori, infatti, si erano recati nel primo pomeriggio di mercoledì la sua abitazione per notificargli un atto giudiziario ma subito hanno deciso di procedere ad una perquisizione accurata.

Nel corso delle verifiche hanno scoperto una piccola serra, alta più di un metro e mezzo, all'interno della quale, grazie all'installazione di una lampada speciale per la coltivazione, erano alloggiati due vasi contenenti marijuana. Nella disponibilità del giovane, inoltre, sono state rinvenute dosi di erba già pronte per la vendita, un barattolo di vetro contenete sempre marijuana (per un totale di circa 30 grammi), un bilancino di precisione, due grinder (attrezzo per sminuzzare l'erba) e tutta l'attrezzatura per il confezionamento di ulteriori dosi.

In compagnia del 23enne, anche un suo amico, S.B, vicentino del 2000, già in passato segnalato per uso di sostanza stupefacente; il giovane è stato trovato intento a fumare. Sottoposto a perquisizione, nella giacca dell'"ospite" è stata rivenuta della ulteriore sostanza (circa 3,5 grammi).

Durante la perquisizione, inoltre, un'altra sorpresa: in una teca, infatti, 4 tartarughe mentre in un acquario 5 piranha. Gli animali esotici, la cui detenzione sarà oggetto di approfondimenti ulteriori presso i competenti enti, sono stati tutti censiti e repertati dagli agenti intervenuti. Entrambi i giovani, pertanto, sono stati denunciati alla A.G. perché responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A carico del "padrone di casa" l'ulteriore aggravante della coltivazione.