Rapinano un passante: identificati e denunciati dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri a Schio i militari del radiomobile della città laniera in abbinata con quelli della stazione di Piovene Rocchette, a seguito di un intervento «al Parco donatori di sangue», hanno denunciato per rapina impropria alla autorità giudiziaria un nigeriano ed un gambiano: entrambi sono nati nel 1997. Il primo è incensurato e senza fissa dimora. Il secondo è pluripregiudicato e sempre senza fissa dimora. Lo rende noto la compagnia dei carabinieri scledense (comandata dal capitano Jacopo Mattone) con un breve dispaccio diramato oggi 16 settembre. Stando a quanto si legge, i due attorno alle ore 14.30 di ieri avrebbero avvicinato un cittadino scledense da loro conosciuto che stava transitando in quella zona e gli avrebbero sottratto il portafoglii, contenente la cifra di 80 euro, nonché il cellulare. La vittima sarebbe stata strattonata e spintonata quando quest'ulrima avrebbe tentato, invano, di riappropriarsi del maltolto. Stando al racconto dei militari i due si sarebbero immediatamente dati alla fuga nelle vie limitrofe, ma le pattuglie, intervenute su richiesta della vittima, li avrebbero rintracciati in Via Baccarini. Condotti in caserma per i dovuti accertamenti, i presunti rapinatori sono stati deferiti alla magistratura per il reato di rapina impropria.

