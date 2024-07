In giro con il passamontagna, fermati dai carabinieri: avevano rubato uno scooter 

Nella serata di venerdì, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due rosatesi di 18 e 19 anni, in quanto ritenuti responsabili, in concorso, del reato di ricettazione. Dopo la segnalazione alla centrale operativa di Bassano del Grappa della presenza di due giovani che si aggiravano con fare sospetto con indosso dei passamontagna, i militari si sono recati in via degli Alpini a Tezze sul Brenta, individuando e identificando i sospetti i quali, oltre ai due passamontagna, sono stati trovati in possesso di uno scooter Malaguti 125, risultato oggetto di furto denunciato la mattina stessa presso la stazione carabinieri di Romano d’Ezzelino da una donna di Cassola. Inoltre, il 19enne è stato anche denunciato in stato di libertà in quanto, nelle fasi iniziali del controllo, tentava di disfarsi di un involucro contenente circa 18,5 grammi di marijuana, sottoposta a sequestro.