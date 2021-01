Vende a una conoscente borsa Chanel tarocca per 1500 euro: denunciata 40enne 

Si erano accordate sul prezzo della borsa Chanel: 1500 euro. Tale è la cifra che una signora vicentina di 40anni ha sborsato a una conoscente, anche lei quarantenne, di Piazzola sul Brenta per il capo pregiato. Arrivata a casa , alla vicentina sorge però un dubbio sulla manifattura dell'acquisto e contatta la venditrice per chiedere spiegazioni.

La donna non risponde e così la signora che ha acquistato la borsa si rivolge ai carabinieri. I militari contattano direttamente la casa di produzione, Chanel, mostrando l'oggetto. Dalla ditta arriva la conferma: nonostante il marchio fedele all'originale, quel capo è contraffatto, sia per i materiali usati che per la manifattura. Subito scatta la denuncia e l'indagine da parte delle forze dell'ordine per risalire sia alla provenienza del "tarocco" che all'attività della venditrice la quale, in passato, aveva già venduto altri oggetti alla vicentina truffata.