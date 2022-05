Dentista no-vax sospeso lavorava abusivamente: denunciato

No-vax e sospeso dall’ordine dei medici di Vicenza, esercitava abusivamente la professione nella propria abitazione. A finire nei guai un odontoiatra di Breganze al quale, nei giorni scorsi, la guardia di finanza ha sequestrato l’ambulatorio. Le Fiamme Gialle di Thiene dopo aver avviato osservazioni, controlli, pedinamenti e sopralluoghi, hanno scoperto diversi clienti che si recavano presso uno studio odontoiatrico a Breganze.

II finanzieri thienesi, rilevando in capo all’odontoiatra gravi indizi per l’esercizio abusivo della professione, hanno eseguito una perquisizione del locale adibito ad ambulatorio, nel corso della quale il medico è stato sorpreso nell’esercitare abusivamente la professione sanitaria di odontoiatra a beneficio di un paziente, mentre un altro paziente presente in studio ha confermato di essere stato visitato nel corso del 2022. Pertanto i militari hanno denunciato il professionista e sequestrato l’ambulatorio e le attrezzature.