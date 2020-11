La terra di scavo si ribalta, 32enne schiacciato dal mezzo: vani i tentativi di rianimazione

Il dramma si è consumato all'ora di pranzo di sabato in via Mondeo, sulle colline di Gambugliano.

Per cause in corso di accertamento, il bissarese Denis Sella, 32enne, è morto dopo essere stato travolto dalla terra di scavo con la quale stava lavorando. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco.

All’arrivo dei pompieri l’uomo era privo di coscienza ed è stato rianimato da una persona presente sul posto. I Vigili del fuoco hanno dato il cambio al soccorritore mettendo in atto le procedure di rianimazione cardiopolmonare fino all’arrivo del personale del Suem 118 intervenuti con l’eliambulanza e un’ambulanza, che hanno proseguito le manovre per lungo tempo. Purtroppo il medico ha dovuto dichiararne la morte.

Il 32enne, è rimasto vittima dell’incidente sul lavoro mentre stava operando con il padre nella posa in opera di alcuni tubi fognari in uno scavo nel comune di Costabissara. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal per ricostruire la dinamica dell’incidente.