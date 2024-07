Ubriaco innesca la lite al bar e si scaglia contro i carabinieri: Daspo Willy per un 31enne

Il questore di Vicenza Dario Sallustio ha adottato nei confronti di M.A., 31enne cittadino albanese, con precedenti per reati contro la persona e ubriachezza, il divieto di accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze a tutti i locali pubblici (Daspo Willy) del comune di Malo per la durata di 2 anni.

In particolare, M.A., nella serata del 12 luglio scorso il 31enne era stato arrestato dai militari della stazione Carabinieri di Arsiero per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, perpetrati all’interno dell’esercizio pubblico denominato “Bar Bacco e tabacco” a Malo.

L'uomo stava trascorrendo la serata al bar quando, a seguito di una smodata assunzione di alcol, è sorto un acceso alterco con altri avventori, costringendo il gestore del bar a chiamare il 112. Sul posto era intervenuta una pattuglia della Polizia locale Alto Vicentino, che, non riuscendo a contenere il 31enne aveva chiesto l'ausilio dei militari dell’Arma. Arrivati sul poso i carabinieri sono stati apostrofati con frasi minacciose e poi aggrediti in maniera violenta tanto da riportare lesioni personali.

In considerazione della gravità di quanto accaduto e dei precedenti a suo carico, il questore ha emesso il provvedimento la cui violazione comporta l’arresto da 6 mesi a 2 anni di reclusione, la multa da 8.000 a 20.000 euro.