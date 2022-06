Furti in centro a Vicenza, Daspo urbano a un giovane

Sulla base delle segnalazioni effettuate nei mesi scorsi e delle richieste avanzate dai militari dell’Arma, il questore ha emesso quattro avvisi orali e un foglio di via obbligatorio ad altrettanti soggetti di cui si è valutata la pericolosità sociale. La notifica avvenuta nella mattinata odierna presso il comando compagnia carabinieri di Valdagno e ha interessato soggetti residenti in Valdagno, Montorso, Cornedo Vicentino e Arzignano.

Il Daspo urbano notificato ha posto il divieto a un giovane, originario di Valdagno, di permanere sul territorio di Vicenza per tre anni a motivo delle condotte poste in essere. In particolare, il soggetto si sarebbe reso protagonista di una serie di furti commessi in centro a Vicenza. Eventuali violazioni del divieto comporterebbero l’arresto con pene da 1 a 6 mesi.