Lancio di fumogeni e danneggimento di un autobus: Daspo a due tifosi del Lane

Due tifosi del Lane sono stati interdetti alla manifestazioni sportive per un anno. I due sono stati infatti raggiundi dal D.A.Spo sportivo per intemperanze in occasione dell’incontro di calcio “U.S. Triestina Calcio 1918 – L.R. Vicenza”, valevole per il campionato 2019/2020 di serie “C” girone “B”, disputatosi a Trieste il 10 novembre 2019.

Nello specifico, sono stati sanzionati l’accensione di un fumogeno all’interno degli spalti gremiti, con pericolo per la sicurezza degli spettatori, e il danneggiamento di un autobus della “Trieste Trasporti” a bordo del quale la tifoseria era stata trasferita al termine della partita.