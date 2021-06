Raptus di follia, danneggia cartelli stradali e il container delle Poste: denunciato 20enne

Il ragazzo è stato portato in questura dopo l'intervento della volante: ci sono voluti 4 agenti per fermarlo

Serata di un follia per un giovane vicentino. Verso le 22:40 di giovedì, dei cittadini hanno segnalato alla polizia un ragazzo che, in piazza Castello a Vicenza, se l'era presa con violenza e senza motivo contro dei segnali stradali, buttandoli a terra.

Protagonista S.I., ventenne, il quale si è poi spostato a piedi in piazza Garibaldi dove ha cominciato a colpire, probabilmente con un corpo contundente, il container che ospita da anni la sede delle Poste centrali.

È lì che l'han trovato una pattuglia delle volanti della questura. Il giovane non voleva saperne di calmarsi e ci sono voluti 4 agenti per calmarlo e portarlo in questura. Arrivati negli uffici di viale Mazzini, il personale di polizia gli ha trovato in tasca un tirapugni di ferro.

Il ventenne è stato quindi denunciato per danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetto atto a offendere.