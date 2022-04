Danneggia due auto in sosta e fugge, un passante scatta una foto: la polizia locale lo rintraccia e lo sanziona

È stato sanzionato per essersi allontanato dopo aver danneggiato due auto in sosta l’automobilista che qualche settimana fa ha perso il controllo del proprio mezzo urtando due veicoli parcheggiati lungo via IV Novembre e fuggendo senza fornire i propri dati. È quanto comunica il Comune di Vicenza.

Grazie ad un testimone che lo ha seguito, fotografando, seppur parzialmente, il numero di targa, la polizia locale è riuscita a risalire alla sua identificazione, consentendo ai proprietari dei veicoli danneggiati di venire risarciti. L’episodio ha visto l’intervento di una pattuglia del reparto Infortunistica stradale in via IV Novembre.

Due auto parcheggiate lungo la strada riportavano seri danni alla carrozzeria ma sul posto non c’era traccia del responsabile il quale, dopo aver perso il controllo del proprio mezzo, ha proseguito la propria marcia.

Notato da un testimone che lo ha seguito, fermandolo poco distante dal luogo dell’accaduto, il conducente ha negato l’evidenza dei fatti, allontanandosi subito dopo. Grazie alla foto scattata dal testimone alla targa, seppur parziale, del mezzo, gli agenti sono riusciti a risalire al conducente il quale, convocato al Comando di contra’ Soccorso Soccorsetto, ha ammesso la propria responsabilità.