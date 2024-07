Da Vicenza a Padova per spacciare, arrestato pusher

Da Vicenza a Padova per spacciare, arrestato un pusher dalla polizia. È successo nei giorni scorsi nel capoluogo patavino, in via Vigonovese dove, nei pressi di un bar, gli agenti hanno notato uno strano scambio di mani tra un tunisino incensurato e un italiano. Un piccolo involucro ceduto in cambio di due banconote e subito dopo i due si sono divisi cercando di allontanarsi in direzioni opposte, classica situazione di spaccio che ha indotto gli agenti ad intervenire immediatamente. Una dose di cocaina in cambio di 40 euro, questo quello che è stato accertato dagli operatori che perquisendo il tunisino gli hanno trovato addosso altre 8 dosi di cocaina, 5 grammi in tutto, pronte a essere vendute.

Oltre allo stupefacente nelle tasche il fermato aveva circa 950 euro, certamente l’incasso delle precedenti cessioni del pomeriggio. Gli accertamenti degli investigatori hanno poi permesso di risalire al domicilio dello spacciatore, un appartamento a Vicenza dove la perquisizione ha consentito di sequestrare oltre 2mila euro in contanti. Tutte banconote di piccolo taglio, ben divise e ordinate in una scatola di metallo nascosta in camera da letto. Un importo non indifferente per chi da anni non ha un lavoro e non è in grado di dire da dove quei soldi provengano. Probabile quindi si tratti si soldi legati al traffico di droga e quindi sequestrati. Per il tunisino arresto e processato per direttissima con arresto convalidato e misura cautelare dell’obbligo di dimora a Vicenza con obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.