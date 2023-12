Dà in escandescenze davanti al supermercato e inveisce contro i carabinieri, arrestato 20enne

Nella mattinata di sabato, a Thiene, i carabinieri sono intervenuti dopo numerose segnalazioni di un giovane che ha dato in escandescenze davanti all’ingresso di un supermercato. I militari sono riusciti a bloccare, con non poca difficoltà il ventenne, residente a Thiene, che in forte stato di agitazione aveva raggiunto l’attività commerciale per poi lamentare un malore. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 che ha condotto l’uomo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Santorso all’interno del quale ha iniziato a proferire frasi minatorie ed oltraggiose sia all’indirizzo dei militari che dei sanitari rifiutando di declinare le proprie generalità, opponendosi al controllo degli operanti e venendo pertanto tratto in arresto per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.